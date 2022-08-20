حظك اليوم - "حالتك المزاجية جيدة".. توقعات الأسد السبت 20 أغسطس

يقدم "الفجر" لقراءه خدمة حظك اليوم، حيث يهتم العديد بمعرفة توقعات الأبراج التي ينتمون إليها وماذا يقول علم الفلك فيما يتعلق بأحلامهم وتوقعات طالع الأبراج اليومية.

حظك اليوم 20-8-2022 برج الأسد

سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك، قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك، ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تًحَمُل أي شيء لكن لا ترهق نفسك، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.

صفات برج الأسد



يُعتقد أن الصفات العامّة التي يمتاز بها برج الأسد، فهو ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي. يمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية.

أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية،يُعتقد أن إيجابيّات أصحاب برج الأسد كثيرة، منها أنّ مولود الأسد إنسان طموحٌ ومتسامح، هو أيضًا صديق مخلص ومحبب، يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء.

المال بالنسبة له وسيلة للعيش الرغيد، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها. قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي، وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب.[٢] أمّا سلبيات مولود الأسد فيُعتقد أنها تتمثل في حبه للسيطرة والقيادة قد يجرفه أحيانًا إلى الغطرسة وعدم تقبّل آراء الآخرين. ولا يجب أن يتدخّل أحد بمشكلاته فهو يرى أنّه قادر على حلّها وحده. هو عدو قويّ جدًا لمن يؤذيه أو يتعدّى عليه، مغرور ومعتدّ بنفسه كثيرًا، يعترف بأخطائه، يمتاز بالكبرياء والعناد، وعدم المرونة أحيانًا، والكسل من صفاته المعروفة. ويكره تجاهل الآخرين له، ولا يحب أن يكون إلا في موقع القيادة.

مشاهير برج الأسد



وأغلبهم كانوا قادة أو رؤساء، ولذلك فإن العمل الأكثر مناسبة لمواليد هذا البرج فهي أماكن القيادة. ومن مشاهير هذا البرج: الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وبينيوموسولينى رئيس الحركة الفاشية في إيطاليا، والفنانة الأمريكية ماي ويست، وعالم النفس السويسري كارل جوستاف، وجاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وغيرهم الكثير من القادة والعلماء وأصحاب المهن المرموقة.