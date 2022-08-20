بعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس2022 من حساب المواطن خلال الشهر الجاري، بات العديد من المواطنين السعوديين يبحثون عن خطوت تقديم اعتراض على الدفعة 57 من حساب المواطن وتحديث البيانات عبر نظام أبشر، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر:

كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 57 من حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن من هنا

2- تسجيل الدخول وكلمة المرور لحسابك الشخصي

3- تسجيل الاعتراض وذكر السبب

4-اضغط على أيقونة حفظ

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن برقم الهوية

1- الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن هنا.

2- قم بتسجيل البيانات للدخول على حسابك، وأدخل رمز التحقق المرئي.

3- اضغط على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

4- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، لتظهر لك بيانات المستفيد.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على حفظ.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- ارسل الطلب.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

ونصح حساب المواطن المستفيدين من البرنامج بضرورة التأكد من تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، وفي حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم تحديث البيانات، ويمكن للفرد استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

وأوضح حساب المواطن أنه يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، وإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

خطوات الاطلاع على نتيجة الأهلية إلكترونيًا

ويتم الإطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطنين باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط حساب المواطن من هنا.

2- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

3- الذهاب إلى أيقونة «الأهلية والاستحقاق» والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.