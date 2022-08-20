قصة الداعية عبدالله رشدي وجيهان العراقي الكاملة

تصدر الشيخ عبدالله رشدي اليوم السبت الموافق الـ20 من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، بعدما وجهت فتاة عراقية تسمى "جيهان" تهمى إليه بهتك عرضها رغما عنها.

عبدالله رشدي

بدأت القصة عندما تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوجود صفحة فيس بوك جديدة تحمل اسم "جيهان" تزعم أنها إحدى ضحايا عبدالله رشدي مؤمدة أنها سيدة عربية تقيم في إحدى الدول الأوروبية.

قصة عبدالله رشدي

واتهمت السيدة العراقية عبدالله رشدي بأنه تلاعب بها وخدعها، حسبما قالت في منشورها على صفحته الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستشهدة بالشيخ أحمد البصيلي، حيث قالت إنه شهد تلك الوقائع.

عبدالله رشدي والسيدة العراقية

وعلى الفور رد الشيخ أحمد البصيلي على اتهام جيهان العراقية للشيخ عبدالله رشدي بأنه تلاعب بها وخدعها، على فيس بوك قائلًا: "الزج باسمي في أي مهاترات أو معارك شخصية لا علاقة لي بها سيصاحبه فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

عبدالله رشدي وفتاة العراق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للسيدة التي تزعم خداع عبدالله رشدي لها ويحمل الكثير من الاتهامات، ليلقى رواجا كبيرا ويصاحبه الكثير من ردود الأفعال، إلى جانب هجوم بعض الإعلاميين.

تصريحات جيهان عن عبدالله رشدي

وقالت جيهان العراقية صاحبة اتهام عبدالله رشدي إنها تجيد التحدث باللكنة المصرية وذلك يرجع إلى أنها تزوجت من مصري ظل معها لأكثر من 10 سنواتحيث اتهمت الداعية بالخداع والاستغلال.

تعليق عبدالله رشدي

وعلق الداعية عبدالله رشدي الداعية الإسلامي، على اتهامات منسوبة إليه تزعم تلاعبه وخداعه لسيدة، على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، قائلًا: "أعلم أنهم يجتهدون، ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزًا أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، ولا تنال الضِّباع من طوافِها ح.ول الأسودِ إلا الخيْبة؛ الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ، فاهم يا ضَبْع منك له؟!".

عبدالله رشدي والمحاسبة

وأكد عبدالله رشدي في منشوره أنه سيحاسب بالقان كل خائض على خوضه في التشهيرِ جريًا وراءَ ادَّعاءاتٍ خيالِيَّةٍ دون سَنَدٍ، ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم، ‏وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهب".

بداءة معرفة الفتاة بالداعية عبدالله رشدي

وروت الفتاة العراقية بداية معرفتها بـ عبدالله رشدي من خلال استشارة عبر الإنترنت، قائلة: "بعدها تطور الأمر إلى الإعجاب، ثم قدمت إلى القاهرة لمعرفة بعض أكثر وللزواج الرسمي، وعندما انتهت إقامتى في الفندق بالقاهرة، جاء رشدي وعرض عليا الذهاب معه لشقة في مدينة العبور خاصة بصديق له، وعرض عليا اتفاق شفوي دون أي ورق واتصل باثنين شهود في جامعة الأزهر ومنهم الدكتور أحمد البصيلي ودكتور آخر اسمه أحمد".

اتفاق عبدالله رشدي وجيهان

وقالت جيهان العراقية إنها اتفقت مع عبدالله رشدي ألا يلمسها قائلةً: "الهدف من العقد بشكل شفوي علشان الحرمانية فقط، ولكن بعدها تعدى عليا دون موافقتي وخالف العهد، وبعد ومحاولات كثيرة وهتك العرض عرفت التخلص منه، وبعدها اتصل بي واعتذر وظلت العلاقة بنا أننا نلتقي في أماكن عامة وبعدها بفترة غادرت القاهرة وظل الاتصال بنا إلى أن أرسل لي يقولي انتي من الآن حرة.