نتيجة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم السبت 20/08/2022 بالدوري

تتجه الأنظار إلى أمل مشاركة محمد النني في مباراة أرسنال وبورنموث اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ظل حبيس دكة البدلاء في أول جولتين من البريميير ليج بعد التغييرات العديدة التي أجراها مايكل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية في هذا الموسم على أمل المنافسة على اللقب بدليل أنه تعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي زينتشينكو وجابرييل خيسوس من أجل تدعيم مركزي المهاجم والظهير الأيسر وإن كان النني لا يزال يبحث عن تثبيت أقدامه في الفريق على أحد النجمين تشاكا أو توماس بارتي الذي أعاد القوة لخط وسط الجانرز في هذا الموسم بعد استعادته لمستواه المعهود الذي كان به مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الدوري الإسباني.





نتيجة مباراة ارسنال وبورنموث





موعد مباراة أرسنال وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تكون هذه المواجهة في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل أرسنال المتوقع ضد بورنموث





في حراسة المرمى: رامسديل

في خط الدفاع: زينتشينكو وبن وايت وجابرييل وتيرني.

في خط الوسط: توماس بارتي وجرانيت تشاكا وأوديجارد.

في خط الهجوم: مارتينللي وجابرييل خيسوس وساكا.









واستطاع أرسنال أن يقدم أفضل انطلاقة له في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي بتحقيق فوزين على التوالي وانتزاع المركز الثاني والاستمرار في المنافسة مع مانشستر سيتي بعدما عبر فخ كريستال بالاس بهدفين دون مقابل ثم اكتسح ليستر سيتي بنتيجة 4-2 ولذلك فهو يبحث عن الفوز الثالث على التوالي.









بينما بورنموث لديه 3 نقاط فقط بواقع الفوز على أستون فيلا بهدفين ثم الخسارة برباعية أمام مانشستر سيتي لذلك يحاول سكوت باركر المدير الفني للفريق تضميد جراحه سريعا من أجل العبور إلى منطقة الأمان بشكل سريع خاصة أن اللقاء يقام على ملعب تيرف مور أي في أرضه وبين جماهيره ولديه رغبة شديدة في خطف الفوز لذلك سيكون سولانكي لاعب ليفربول الأسبق من أهم الأوراق الرابحة لدى الفريق في هذه الموقعة الصعبة.

