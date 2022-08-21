اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 21 اغسطس 2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، بالتزامن مع الإجازة الإسبوعية للصاغة، وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية، لجميع أعيرة الذهب إذ تراجع سعر أوقية الذهب 10 دولارات لتسجل 1751 دولارا بعدما اقتربت في وقت سابق من 2000 دولار.

أسعار الذهب فى مصر اليوم



عيار 21: 1077 جنيها

عيار 24: 1232 جنيها

عيار 18: 924 جنيها

الجنيه الذهب: 8624 جنيها







اضطراب أسعار الذهب



واضطربت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير متوقع ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه في 9 مايو الماضي.



ووفقا لخبراء فإن سعر الذهب في مصر يتجاوز معدلات سعر الذهب العالمي الذي سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع وسط استقرار سعر الدولار في البنوك، حيث سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم، نحو 1747 دولار، منخفضا من 1801 دولار ببداية تعاملات الأسبوع المنصرم.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية



استقر سعر الذهب في البورصة العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث يوافق اليوم السبت إجازة البورصة العالمية، حيث استقرت الأوقية في العقود الفورية على الانخفاض وسعر 1747.06 دولار، كما استقرت سعر الأوقية في العقود الآجلة على الانخفاض وسعر 1760.30دولار.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل عيار 24 نحو 210.63 ريال سعودي.

سجل عيار 21 نحو 184.30 ريال سعودي.

سجل عيار 18 نحو 157.97 ريال سعودي.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

سجل عيار 24 سعر 206.52 درهم.

سجل عيار 21 سعر 180.71 درهم.

سجل عيار 18 سعر154.89 درهم.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل عيار 24 نحو 39.87 دينار أردني.

سجل عيار 21 سعر 34.88 دينار أردني.

سجل عيار 18 سعر 29.90 دينار أردني.

أسعار الذهب في تونس اليوم

عيار 24 سجل 177.90 دينار تونسي.

عيار 21 سجل 155.63 دينار تونسي.

عيار 18 سحل 133.38 دينار تونسي.

أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل الذهب عيار 24 سعر 21.73 ريال عماني

سجل الذهب عيار 21 سعر 19.01 ريال عماني.

سجل الذهب عيار 18 سعر 16.30 ريال عماني.



سعر الدولار اليوم في مصر



تباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث بلغ 19.10 جنيه للشراءو 19.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس/آب للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.