البورصة تربح 11 مليار جنيه في أولي جلسات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاحد اولي جلسات الاسبوع على مكاسب جماعية مؤشراتها وسط مشتريات مكثفة من الافراد العرب والمؤسسات المصرية ؛ ليربح راسمال السوقي 11.92 مليار جنيه مدعومة باعلان البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة.

 

اداء مؤشرات البورصة 


وربح مؤشر الرئيسي " ايجي أكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستويات 10339.58 نقطة، وزاد مؤشر " ايجي أكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة  بنسبة 1.68% ليصل إلى مستويات 2195.49 نقطة،  وارتفع مؤشر " ايجي أكس 100" الأوسع نطاقا  بنسبة 1.95 ليصل إلى مستويات 3152.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.15% ليصل إلى 1915.07 نقطة.

 

 قيم تداولات 


وبلغ إجمالي قيم التداولات بالسوق على الاسهم والسندات نحو 2.3 مليار جنيه بالتداول على 644.6  مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 56.3 الف عملية بيع وشراء.
 


وجري التداول على اسهم 193 شركة  ارتفع منهم 111 وانخفض 27 بينما استقر 55 سهم عند نفس اسعارهم القديمة، حيث بلغ إجمالي قيم التداولات على الاسهم 1.2 مليار جنيه  بالتداول على 606.9 مليون سهم  من خلال تنفيذ 54 الف عملية.
 

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