بث مباشر السيتي.. مشاهدة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل يونايتد يلا شوت الجديد بالدوري

يلا شوت الجديد بث مباشر السيتي اليوم رابط مشاهدة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل يونايتد مواجهة قوية بين أقوى دفاعين في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي فلم يستقبل كلا الفريقين أي هدف في البريميير ليج حتى الآن خلال أول جولتين من المسابقة قبل انطلاق هذه الموقعة على ملعب سانت جيمس بارك في مواجهة فنية بين بيب جوارديولا وإيدي هاو بعد استحواذ هيئة الاستثمار السعودية على نيوكاسل ورغبتها في ظهور الفريق بشكل مميز في هذا الموسم ولذلك فإن كلا الفريقين يطمع في تحقيق الفوز على الآخر في مواجهة اليوم وإن كان البعض يركز على أن ليفربول سيكون المنافس الأقوى لمان سيتي في هذا الموسم رغم أنه تعادل في أول جولتين على التوالي ولا يزال يحلم بتعثر كتيبة جوارديولا في هذه المواجهة حتى يلعب بمعنويات مرتفعة أمام مانشستر يونايتد غدا رغم صعوبة هذه المواجهة.





موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد





تنطلق هذه الموقعة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 التي تحرص على نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد





من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل والكر وجواو كانسيلو وروبين دياز وستونز.

في خط الوسط: رودري وكيفين دي بروين وجوندوجان.

في خط الهجوم: رياض محرز وفيل فودين وإيرلينج هالاند.





مشاهدة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل يونايتد





وجمع مانشستر سيتي 6 نقاط في أول جولتين بالانتصار على وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل ثم اكتساح بورنموث بأربعة أهداف نظيفة ولذلك يأمل في خطف الفوز الثالث على التوالي من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة بشكل مبكر.





مشاهدة مانشستر سيتي اليوم





وحصد نيوكاسل يونايتد قبل مباراة مانشستر سيتي 4 نقاط بالفوزعلى نوتينجهام بهدفين في الأسبوع الأول والتعادل السلبي مع برايتون في الأسبوع الثاني لذلك فإن إيدي هاو مدرب الفريق يعول على شار وسانت ماكسيمانت وجيماريش وويلوك في الصمود أمام مان سيتي اليوم رغبة في تحقيق الفوز بأي طريقة.





مشاهدة مانشستر سيتي مباشر اليوم

