"خطيبته سقطت ولع فى الكنترول".. حبس 4 أيام للمتهم بإشعال النيران في مدرسة بالسنطة

قرر محمود الجندي رئيس نيابة مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية، حبس المتهم م داوود ومقيم أبو مشهور مركز بركة السبع 4 أيام على ذمة التحقيقات على إثر حرق غرفة كنترول مدرسة كفر سالم النحال التجارية بمركز السنطة.

مدير أمن الغربية

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد مأمور مركز السنطة شرطة، يفيد بإندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.

وعقب تلقي الإخطار على الفور تشكلت فرق البحث الجنائي والإنتقال إلى موقع البلاغ بعد تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتدخل الأهالى بطفايات الحريق وعدم تمدد الحريق إلى أنحاء المدرسة دون وقوع إصابات.

وأسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة، وتلفيات بالملفات الخاصة بالطلاب بالكامل بغرفة الكنترول.



وتبين أن المتهم قام بخطبة طالبة بمدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجارى ورسبت بالمدرسة فقام المتهم بحرق المدرسة منتقما لرسوب خطيبته وهرب إلى بلدته بمحافظة المنوفية عقب الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة والتى أصدرت قرارها المتقدم.