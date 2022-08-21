بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم يلا شوت الجديد الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت الجديد الاهلي بث مباشر مواجهة مثيرة في مباراة الأهلي والإسماعيلي التي ستكون بين الفريقين في إطار منافسات اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز خاصة حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي الذي يرعى أن الوصول إلى النقطة 39 في جدول الترتيب سيضمن له البقاء في دوري الأضواء والشهرة بعد موسم مرير تعرض له الفريق الأصفر كاد يهبط به إلى القسم الثاني بينما عانى الفريق الأحمر نتيجة قرارات محمود الخطيب رئيس النادي برحيل بيتسو موسيماني وتعيين البرتغالي ريكاردو سواريش في منصب المدير الفني للقلعة الحمراء وهو الغريب عن الدوري المصري.





مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي





من المقرر أن تبدأ هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في بطولة الدوري المصري ويتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس.





مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي





ووصل الأهلي إلى المركز الثالث في الدوري المصري بعدما حصد 63 نقطة وفي آخر 3 مباريات فاز على المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وتعادل مع إيسترن كومباني سلبيَا لذلك فإن جماهير الأهلي لن تقبل بأي تعثر جديد لأنها تعتبر مباراة الإسماعيلي قمة يجب الفوز بها مهما كانت ظروف الفريق الذي يغيب عن جميع اللاعبين الكبار لإراحتهم لنهاية الموسم الكروي الحالي.





مشاهدة مباراة الأهلي مباشر





بينما الإسماعيلي لديه 36 نقطة في المركز الحادي عشر ويسعى إلى تحقيق الفوز بأي طريقة بعد سقط برباعية أمام المصري في الأسبوع الماضية وهي التي قلبت الأمور رأسًا على عقب في قلعة الدراويش





تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي





في حراسة المرمى: محمد فوزي

في خط الدفاع: محمد نصر - محمود البدري - عصام صبحي- محمد دسوقي.

في خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - محمد عادل - أحمد مصطفى

خط الهجوم: أحمد مدبولي - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي





تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي





في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم – محمد شرقية - محمود متولي.

في خط الوسط: محمد أشرف – محمد فخري – محمد محمود - زياد طارق.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر – زياد طارق – حسام حسن.





البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي

