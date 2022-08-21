الطاقة الأمريكية: نشهد مستوى قياسيا لإنتاج النفط في العام المقبل

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط


قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجا "قياسيا" للنفط يبدأ العام المقبل.

وأضافت جرانهولم في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الولايات المتحدة ستنتج نحو 12.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 ارتفاعا من المعدل الحالي البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميا.

ونوهت إلى أن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في ارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود".

وتوقعت وزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في عام 2023.

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