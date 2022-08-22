البورصة تتكبد خسائر 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم وسط هبوط جماعي لمؤشرتها

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أخبار البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين

ضغط عمليات جني الارباح خلال تعاملات جلسة اليوم، على تكبد البورصة المصرية خسائر بعد جلسات من المكاسب القوية، مدفوعة بعمليات بيعية من قبل الافراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية.

 

 

أداء مؤشرات البورصة:

وهبط المؤشر الرئيسي في ختام تعاملات جلسة اليوم  الاثنين 0.9% ليصل إلى مستويات 10246.24 نقطة،  وتراجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 2193.78 نقطة، وهبط مؤشر ايجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 3148.12 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 1913.57 نقطة.

 

رأسمال السوقي:

 وهبط راسمال السوقي بقيمة 3.38 مليار جنيه ليصل إلى 690.271 مليار جنيه مقارنة بنحو 693.656 مليار جنيه نهاية تعاملات جلسة الامس التى ربحت خلالها نحو 11.9 مليار جنيه.

 

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات حلال تعاملات اليوم نحو 4 مليار جنيه بالتداول على 874.2 مليون ورقة مالية  من خلال تنفيذ 57  الف عملية.

وبلغ قيمة التداول على الاسهم وحده 1.4 مليار جنيه  في حين بلغ إجمالي قيم التداول ععلى السندات 2.5 مليار جنيه..

ارتفاع 38 سهم فقط:

وارتفع 38 سهم من اصل 193 سهم جري التداول عليهم  بينما تراجع 97 سهم واستقر 58 سهم.

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