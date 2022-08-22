سهم مدية نصر للاسكان والتعمير يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم بالبورصة

تصدر سهم مدية نصر للاسكان والتعمير قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم التى شهدت خسائر في رأسمال السوقي للبورصة بقيمة 3.3 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات الرئسية.

قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين بالبورصة:

وارتفع سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بنسبة 13.26% ليتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 7.8%، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 6.8%، وسهم بى انفستمنتس القابضه بنسبة 6.4%، وحل في المركز الخامس سهم الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.2%.

أداء مؤشرات البورصة:

وهبط المؤشر الرئيسي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 0.9% ليصل إلى مستويات 10246.24 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 2193.78 نقطة، وهبط مؤشر ايجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 3148.12 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 1913.57 نقطة.

رأسمال السوقي يربح 3.3 مليار جنيه:

وهبط راسمال السوقي بقيمة 3.38 مليار جنيه ليصل إلى 690.271 مليار جنيه مقارنة بنحو 693.656 مليار جنيه نهاية تعاملات جلسة الامس التى ربحت خلالها نحو 11.9 مليار جنيه.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات حلال تعاملات اليوم نحو 4 مليار جنيه بالتداول على 874.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 57 الف عملية.

وبلغ قيمة التداول على الاسهم وحده 1.4 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي قيم التداول ععلى السندات 2.5 مليار جنيه..

وارتفع 38 سهم من اصل 193 سهم جري التداول عليهم بينما تراجع 97 سهم واستقر 58 سهم