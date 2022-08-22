مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد Manchester United live broadcast today بث مباشر مانشستر يونايتد اليوم

بث مباشر اليونايتد Manchester United live broadcast today رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يحتضن ملعب أولد ترافورد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في أشدد قمم البريميير ليج عدائية بين الفريقين لذلك يخطط كل فريق لتحقيق الفوز على الآخر لكسب ود جماهيره سواء يورجن كلوب مدرب الريدز أو الهولندي إريك تين هاج مدرب مان يونايتد بينما تنتظر الجماهير المصرية هدف محمد صلاح اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن غاب عن التسجيل في الجولة الثانية أمام كريستال بالاس.





موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





وتنطلق Manchester United live broadcast today هذه القمة الإنجليزية في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وتنقل من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة سكاي سبورتس وقنال فرنسا سبورتس.





تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجو جوميز.

في خط الوسط: فابينيو وهارفي إليوت وهندرسون

في خط الهجوم: محمد صلاح وروبن دياز وفيرمينو.





تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول





في حراسة المرمى: دي خيا

في خط الدفاع: مالاسيا ودالوت ومارتينيز ورفائيل فاران.

في خط الوسط: فريد وبرونو فيرنانديز وكريستيان إريكسن.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد وجادون سانشو.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





وفشل Manchester United live broadcast today نادي ليفربول في تحقيق أي فوز خلال أول جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث بدأ الموسم بتعادل مثير مع فولهام الصاعد حديثا للأضواء بنتيجة 2-2 ثم كرر التعادل ولكن هذه المرة بنتيجة 1-1 أمام كريستال بالاس وبالتالي ترك فرصة المنافسة أمام مانشستر سيتي وبات في حاجة شديدة لتحقيق أول فوز في الدوري لهذا الموسم مع نجمه الأول محمد صلاح.





مشاهدة مباراة ليفربول مباشر





أما Manchester United live broadcast today مانشستر يونايتد فخسر أول مباراتين في الدوري الإنجليزي مع المدرب إريك تين هاج ولذلك سيجري تغييرات عديدة بالجملة على تشكيل الفريق بعد أن كان قد مني بالهزيمة أمام برايتون بنتيجة 3-1 ثم سقط أمام برينتفورد برباعية نظيفة قتلت كل أحلام الفريق بشكل مبكر رغم تصريحات إريك تين هاج للتخفيف من وطأة هذا الأمر لدى الجماهير.





بث مباشر مانشستر يونايتد اليوم

