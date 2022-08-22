كندا تبحث الجدوى الاقتصادية لصادرات مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن كندا تبحث الجدوى الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا من ساحلها الشرقي.

ومتحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مونتريال، قال ترودو "سنفعل ما في وسعنا" للمساهمة في المعروض العالمي من الطاقة عن طريق زيادة القدرات في الأجل القصير.

وقال ترودو إن كندا "ستستكشف أيضا سبلا لمعرفة ما إذا كان من المفيد تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كانت هناك جدوى في مجال الأعمال لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا... المشاورات الاقتصادية جارية بين شركات في كندا وفي ألمانيا."

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد بالدوري

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يلا شوت الجديد الليفر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت الجديد ليفربول في الدوري

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم 22-8-2022 بالدوري المصري

عاجل.. الإنذار ينطلق داخل متحف الحضارة ومصادر توضح لـ "الفجر" حقيقة ما حدث

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يلا شوت بالدوري

عاجل.. فيوتشر يسقط بيراميدز بهدف ويعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري

أول رد فعل من مرتضى منصور عقب التتويج ببطولة الدوري