الأولوية للطاقة المتجددة.. ماذا وراء توسع بريكس للأسواق الناشئة؟

مع تعافي الأسواق الناشئة من وباء (كوفيد-19) ومواجهة رياح مالية معاكسة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تتطلع مجموعة البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - إلى توسيع عضويتها لمواجهة التحديات المشتركة.

صُيغت في عام 2001 كمصطلح لوصف مجموعة من الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية، وأصبحت بريكس محركات مركزية للاقتصاد العالمي. اعتبارًا من ديسمبر 2021، مثلوا 40٪ من سكان العالم، و25٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 16 تريليون دولار، و30٪ من كتلة الأرض، و18٪ من إجمالي التدفقات التجارية، مع امتلاك مجتمعة 4 تريليون دولار من النقد الأجنبي.

يحفز الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية الصين وروسيا على محاولة التحول من الدولار الأمريكي كشكل من أشكال التبادل وزيادة التجارة الثنائية، خاصة في قطاع الهيدروكربونات المهم للغاية.

منذ مارس، نما حجم التجارة في اليوان الصيني والروبل الروسي. سجلت معاملات اليوان الروبل في أسواق العملات أعلى مستوى يومي لها في أواخر يوليو عند 1.2 مليار دولار، متجاوزة أحجام تداول اليورو والروبل، في حين اشترت روسيا 6.7 مليار دولار من البضائع من الصين في ذلك الشهر. كان الارتفاع في شراء روسيا للسلع المقومة باليوان مدفوعًا أيضًا بالقوة المستمرة للروبل، مدعومًا بارتفاع أسعار الهيدروكربونات.

نمو التجارة الثنائية

وصلت واردات الصين من النفط الخام الروسي إلى مستوى قياسي في مايو، بزيادة 55٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، كان السعر الفوري للنفط الروسي أقل بنحو 29٪ مما كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لتقديرات رويترز. علاوة على ذلك، كان على روسيا أن تقدم خصمًا قدره 10 دولارات للبرميل مقارنة بموردي الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية لجذب العملاء.

وبحسب ما ورد تتطلع روسيا أيضًا إلى شراء اليوان والروبية الهندية والليرة التركية كاحتياطيات لصندوق ثروتها السيادية، حيث ضعفت هذه العملات، وارتفعت مبيعات الطاقة الروسية.

كما نمت تجارة الهند مع روسيا، وتخللتها واردات النفط المتزايدة. في أبريل، استوردت الهند 25 ألف برميل يوميًا، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 600 ألف برميل يوميًا في مايو ويونيو.

في يوليوالمنصرم، أعلن البنك المركزي الهندي عن خطة تسمح للمستوردين المحليين بشراء البضائع بالروبية، والتي ستُضاف بعد ذلك إلى حساب تحتفظ به الدولة المصدرة، في ظاهر الأمر لتمكين معاملات أكثر سلاسة مع روسيا.

تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا

في الآونة الأخيرة، في أوائل أغسطس، ذكرت وكالة رويترز أن تركيا وافقت أيضًا على تعزيز التعاون مع روسيا من خلال شراء وارداتها من الغاز بالروبل.

تمثل الصين والهند الآن أكثر من 40٪ من إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام، في حين أن هذا الرقم في يوليو الماضي كان 21.7٪ تقريبًا. ومن الجدير بالذكر أن الاعتماد الروسي على البلدين يمكن أن يخلق تحديات جديدة، وهناك بالفعل دلائل على أن هذا التعاون قد وصل إلى حده الأقصى مع انخفاض الواردات في يونيو ويوليو.

قد يشير الارتفاع الأخير في التجارة بين الروبل واليوان وعملات الأسواق الناشئة الأخرى في النهاية إلى اتجاه طويل الأجل، لكن التحول بعيدًا عن الدولار الأمريكي ليس وشيكًا.

استحوذ الدولار الأمريكي على 58.8٪ من احتياطيات العملات الحكومية العالمية في نهاية يونيو 2022، بانخفاض من 59.4٪ على أساس سنوي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. والأهم من ذلك، أن 88٪ من عمليات تداول العملات في عام 2019 تضمنت الدولار الأمريكي.

الأمن الغذائي العالمي

قد تدفع المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي أعضاء البريكس الحاليين والجدد إلى إنشاء تبادل غذائي بما في ذلك الصادرات الرئيسية للأعضاء مثل الذرة الأرجنتينية والأرز الهندي والقمح والشعير وزيت عباد الشمس الروسي والحبوب والقطن الصيني وفول الصويا البرازيلي. يمكن لمثل هذا التبادل فيما بعد أن يشمل المنتجات الزراعية للأسواق الناشئة الأخرى.

بدأ بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته مجموعة بريكس في عام 2014، في إعطاء الأولوية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة - بما في ذلك 811 مليون دولار في عام 2016 - لكنه عانى من نقص الشفافية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن إنشاء منصة أبحاث الطاقة في مجموعة بريكس في عام 2018 ونشر خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة في عام 2020 يوضحان أن التجمع لديه القدرة المؤسسية على التوسع في هذا المجال.