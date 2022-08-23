أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022

استقرت أسعار الأسمنت الأسود في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 23-8-2022، كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها المرتفعة.

وتتراوح أسعار الأسمنت الأسود بين 1350: 1430 جنيه في الطن «تسليم أرض المصنع».

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 23 أغسطس 2022



استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1378 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1350 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي

وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1350 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح

ثبت متوسط سعر أسمنت العربية المسلح عند 1400 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف

وبلغ متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1400 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر (الأسمنت الأبيض العادة) عند 2،600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت (سوبر سيناء) – 2،525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن (رويال العادة) للأسمنت الأبيض 2،525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» نحو 1380 جنيهًا للطن، وتراوح سعر الطن بين 1383 جنيهًا «أسمنت السويدي»، و1380 جنيهًا «العربية للأسمنت».



لافارج 1378 جنيه

السويدي 1430 جنيه

العسكري بني سويف 1320 جنيه

السويس للأسمنت 1140 جنيه

مصر بني سويف 1220 جنيه

مصر للأسمنت قنا 1330 جنيه

اسمنت حلوان 1400 جنيه



وارتفعت أسعار الأسمنت الأسود في السوق يوم الأحد 21-8-2022، بمقدار يتراوح بين 10 إل 30 جنيهًا للطن، بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها المرتفعة.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأسمنت في مصر شهد تحركًا بقيمة بين 30 إلى 50 جنيها للبيع من أرض المصنع.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مد العمل بقراره السابق عام إضافي، والذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت للطاقات الإنتاجية.

وسبق وأن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضي.

أسعار الحديد

تواصل أسعار الحديد حالة الاستقرار في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 23-8-2022، عند مستوياتها المنخفضة وفقًا لائحة التسعيرية المعلنة من مصانع الحديد.

بينما أعلنت بعض المصانع في مصر، رفع الأسعار وعلى رأسها مصنعي بشاي والجارحي، وسط تذبذب سوق الحديد محليًا وعالميًا نظرًا لتلاحق الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.



وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تتراوح مابين 17550 و17900 جنيه للطن أرض المصنع، بينما تتراوح من 17800 إلى 18 ألف جنيه للمستهلك.

وأعلنت بعض المصانع رفع سعر الطن في السوق المصري، إثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع.

وتوقع أن تقوم باقي الشركات برفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، منوها أنه تسود السوق حالة من الترقب والقلق من جانب التجار والمتعاملين في سوق الحديد من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الزيادة المستمرة في مستوى صرف الدولار بالبنوك المصرية، إضافة إلى الارتباك والتخبط في الأسواق العالمية، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.