التعليم العالي: بدء فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة؛ بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المُختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي ستبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي أن فعاليات الأسبوع التعريفي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس، ويمتد على مدار أسبوع حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

تعريف طلاب الثانوية العامة



وأضاف المُتحدث الرسمي أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، وتشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المُتحدث الرسمي أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الـ (12) الجديدة للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

بدء استقبال رغبات الطلاب



وأوضح المُتحدث الرسمي أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

وصرح المُتحدث الرسمي، أن تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة بدء في استقبال رغبات الطلاب صباح اليوم الثلاثاء، على موقع التنسيق الإلكتروني، للعام الجامعي الجديد 2022/2023، وأنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، حيث يقتصر التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام، وسيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.

ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد الشرقاوي نائب المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، أنه سيتم إتاحة معامل مُجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية داخل مقر الهيئة طوال فترة التنسيق؛ لمساعدة الطلاب على اختيار وترتيب رغباتهم.

الجامعة المصرية الأهلية

جامعة الزقازيق