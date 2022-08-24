أسعار الأسمنت في اليوم الأربعاء 24 -8-2022

استقرت أسعار الأسمنت الأسود في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24 -8-2022، كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها المرتفعة.

وتتراوح أسعار الأسمنت الأسود بين 1350: 1430 جنيه في الطن «تسليم أرض المصنع».

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 24 أغسطس 2022





استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1378 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1350 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي

وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1350 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح

ثبت متوسط سعر أسمنت العربية المسلح عند 1400 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف

وبلغ متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1400 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر (الأسمنت الأبيض العادة) عند 2،600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت (سوبر سيناء) – 2،525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن (رويال العادة) للأسمنت الأبيض 2،525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» نحو 1380 جنيهًا للطن، وتراوح سعر الطن بين 1383 جنيهًا «أسمنت السويدي»، و1380 جنيهًا «العربية للأسمنت».



لافارج 1378 جنيه

السويدي 1430 جنيه

العسكري بني سويف 1320 جنيه

السويس للأسمنت 1140 جنيه

مصر بني سويف 1220 جنيه

مصر للأسمنت قنا 1330 جنيه

اسمنت حلوان 1400 جنيه



وارتفعت أسعار الأسمنت الأسود في السوق يوم الأحد 21-8-2022، بمقدار يتراوح بين 10 إل 30 جنيهًا للطن، بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها المرتفعة.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأسمنت في مصر شهد تحركًا بقيمة بين 30 إلى 50 جنيها للبيع من أرض المصنع.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مد العمل بقراره السابق عام إضافي، والذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت للطاقات الإنتاجية.

وسبق وأن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضي.



أسعار الحديد



تواصل أسعار الحديد حالة الاستقرار في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 23-8-2022، عند مستوياتها المنخفضة وفقًا لائحة التسعيرية المعلنة من مصانع الحديد.

بينما أعلنت بعض المصانع في مصر، رفع الأسعار وعلى رأسها مصنعي بشاي والجارحي، وسط تذبذب سوق الحديد محليًا وعالميًا نظرًا لتلاحق الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.



وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تتراوح مابين 17550 و17900 جنيه للطن أرض المصنع، بينما تتراوح من 17800 إلى 18 ألف جنيه للمستهلك.

وأعلنت بعض المصانع رفع سعر الطن في السوق المصري، إثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع.

وتوقع أن تقوم باقي الشركات برفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، منوها أنه تسود السوق حالة من الترقب والقلق من جانب التجار والمتعاملين في سوق الحديد من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الزيادة المستمرة في مستوى صرف الدولار بالبنوك المصرية، إضافة إلى الارتباك والتخبط في الأسواق العالمية، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

واردات الحديد والصلب

قفزت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا والهند لتصل إلى 648.81 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” في مقابل 136.39 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021، بنمو 375.7%، لتستحوذ على 1.6% من إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة.

وحققت واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من البلدين نموًا بنسبة 126.8% خلال مايو لتسجل 79.499 مليون دولار في مقابل 35.049 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها.



وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في 14 نوفمبر الماضي قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارًا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت.



وارتفعت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ ومصنوعات من الحديد من تركيا لتبلغ 442.164 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري في مقابل 179.417 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 146.4%، لتستحوذ على 24.4% من إجمالي واردات مصر من تركيا.

ونمت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا لتسجل 311.781 مليون دولار في مقابل 97.499 مليون دولار بزيادة 221.1%، وكذلك خلال مايو بنسبة 12.6% لتبلغ 31.371 مليون دولار في مقابل 27.871 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021،

ويستحوذ الحديد والصلب- فولاذ على نحو 17.2% من إجمالي واردات مصر من تركيا خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” البالغة 1.811 مليار دولار، بينما يستحوذ على 0.77% من إجمالي الواردات المصرية.

وبلغت قيمة واردات مصر من مصنوعات من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا نحو 130.383مليون دولار في مقابل 82.325 مليون دولار بنمو 58.4%، وكذلك نحو 28.831 مليون دولار خلال مايو في مقابل 17.598 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021 بنمو 63.8%.



وزادت قيمة فاتورة استيراد مصر من الحديد والصلب- فولاذ من الهند لنحو 337.029 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022 في مقابل 39.298 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة زيادة 757.6%.

ويمثل الحديد والصلب- فولاذ نحو 18.5% من إجمالي واردات مصر من الهند المقدرة بنحو 1.821 مليار دولار، وكذلك على 0.8% من إجمالي الواردات المصرية.

وسجلت واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من الهند قفزة كبيرة خلال مايو الماضي لتبلغ 48.128 مليون دولار في مقابل 7.178 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنمو 570.5%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءواردات الحديد والصلبواردات مصر من الحديدواردات مصر من الحديد التركيواردات مصر من الحديد الهنديواردات مصر من