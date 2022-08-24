سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-8-2022 في السوق المحلي والعالمي

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من أغسطس 2022، استقرار خلال بدء التعاملات، بعد موجة من عدم الاضطراب التي انتابت المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة.

سعر الذهب

وبلغ سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية، 1077 مرتفعا بنحو 11 جنيها، بعدما سجل يوم أمس الثلاثاء، 1060 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم بكافة الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 923 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1077 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1230.85 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 8616 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي أمس الثلاثاء ارتفاعا ع تراجع سعر الدولار بفعل بيانات ضعيفة لنشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.76% إلى 1748.90 دولارا للأوقية "الأونصة". بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع سعر الذهب

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الثلاثاء ليمثل أول صعود بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، إذ تلقى المعدن الأصفر دعمًا من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.