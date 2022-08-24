سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-8-2022 في السوق المحلي والعالمي

منوعات
سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من أغسطس 2022، استقرار خلال بدء التعاملات، بعد موجة من عدم الاضطراب التي انتابت المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة.

سعر الذهب

وبلغ سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية، 1077 مرتفعا بنحو 11 جنيها، بعدما سجل يوم أمس الثلاثاء، 1060 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم بكافة الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 923 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1077 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1230.85 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 8616 جنيها.

txt

تراجع جديد في أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار

txt

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-8-2022

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي أمس الثلاثاء ارتفاعا ع تراجع سعر الدولار بفعل بيانات ضعيفة لنشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.76% إلى 1748.90 دولارا للأوقية "الأونصة". بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع سعر الذهب

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الثلاثاء ليمثل أول صعود بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، إذ تلقى المعدن الأصفر دعمًا من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب النهاردة سعر الذهب الآن سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

مواد متعلقة

تراجع جديد في أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-8-2022

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الموعد والمؤشرات ورابط الاستعلام

عاجل.. الأهلي ينهي إتفاقه مع شركة عالمية لرعاية قميص الفريق الموسم القادم

عاجل.. الأهلي يستقر على الإطاحة بنجم الفريق مقابل التعاقد مع إبراهيم عادل

مفاجأة مدوية حول فريق رونالدو الجديد بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

بعد استقالة شركة الكرة.. منصب جديد لياسين منصور في الأهلي

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم حاوي الاسماعيلي

عاجل.. العروض تنهال على فيراري الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري والإدارة تحسم الموقف

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي.. أسماء مدوية