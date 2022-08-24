إعطاء 4.7 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع



في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، تم إعطاء أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 22 أغسطس الماضي حيث تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين نحو 2 مليون 513 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين نحو 2 مليون و225 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.



وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.



وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

