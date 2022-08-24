ننشر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444، من ضمن العمليات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى معرفة فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444 وفترة التسجيل وشروط الاستحقاق، وهي على النحو التالي:-

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، عن تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444، مؤكدة أن صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور سيكون في تاريخ 1 من كل شهر ميلادي، وعليه سيتم صرف الدفعة القادمة يوم 1 سبتمبر 2022م، الموافق 5 صفر 1444هـ.

فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من خلال موقعها الرسمي، أنه تم تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 للمستفيدين وذلك حتى يوم 30 أكتوبر 2022، كما وضحت أن معاش الضمان الاجتماعي يتم صرفه لأي مستفيد سابق ما دام أنه تم إثبات حالته.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم داخل السعودية، باستثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، بالإضافة إلى الأرملة والمطلقة غير السعودية، لكن لها أبناء سعوديون، وأيضًا الأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي يملكون بطاقات تنقل.

- يشترط أن يكون مجموع الدخل للمتقدم أقل من 1100 ريال، أو 550 ريالًا لكل فرد من أفراد الأسرة.

- يشترط الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لمن لديه القدرة على العمل من أفراد الأسرة، وضرورة الالتزام بتقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء.

- يشترط عدم امتلاك أية أصول ذات قيمة عالية.

- يشترط عدم إقامة المتقدم في إحدى دور الرعاية أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

- قم بالتوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور، من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- قم بالنزول للأسفل واختر حساب الدعم.

- إدخل البيانات في المكان المخصص.

- قم بالضغط على (احسب)، وستجد المبلغ الذي ستحصل عليه في الخانة المخصصة له.