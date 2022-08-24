مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة بث مباشر الاهلي تابع لايف 24/08/2022 دوري يلو مباشر

يلا شوت دوري يلو تابع لايف الاهلي السعودي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة يفتتح نادي الأهلي السعودي أولى مبارياته في الدرجة الأولى من الدوري السعودي بمواجهة نادي القيصومة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بعدما فقد أهلي جدة بريقه وهبط إلى الدرجة الأولى بشكل غريب في هذا الموسم في كبرى مفاجآت هذا القرن لأنه لم يكن يتوقع أحد هبوط فريق بهذا الحجم وهذه الشعبية لذلك يريد العودة سريعا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع مدربه روبرت سيبولدي الباحث عن تحقيق الفوز في هذه المواجهة عندما ينطلق هذا اللقاء في الساعة الثامنة إلا عشرة دقائق حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة التاسعة إلا عشرة دقائق حسب توقيت مكة المكرمة وسيلعب بكل القوة الضاربة من أجل الضغط المبكر لتسجيل هدف في أول دقيقة يؤكد للجماهير أنه راغب في إنهاء هذا الفخ بشكل سريع والعودة القوية رغم أنه خلال فترة الانتقالات الصيفية استغني عن عدد كبير من اللاعبين الكبار بصفوفه الذين رفضوا اللعب في الدرجة الأولى فرحل بعضهم إلى الأندية السعودية أو إلى الدوري القطري الممتاز أو الدوري الإماراتي هربا من اللعب في القسم الثاني بدعوى أن الفارق كبير بين الدرجتين.





مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة





تشكيل الأهلي السعودية ضد القيصومة يعتمد على عدد من اللاعبين المميزين الراغبين في حسم الفوز في هذه الليلة بشكل سريع مثل يوسف العبدلي وفيصل الأنصاري بعدما استعد لهذه المواجهة من خلال معسكر في تركيا ثم لعب مباراتين وديتين أمام الرائد في السعودية وخسرها بهدفين نظيفين ثم ودية أخرى أمام جدة وفاز خلالها بهدفين نظيفين قبل انطلاق الجولة الأولى من الدرجة الأولى في الدوري السعودي.





مشاهدة مباراة الأهلي والقيصومة





أما نادي القيصومة مع المدرب ماهر الشمري فإنه لعب ودية مع الخلود وتعادل بها 1-1 لذلك يرفع شعار الفوز على أهلي جدة في الجولة الأولى من الدرجة الأولى رغم فارق التاريخ الكبير بين الناديين بالنظر إلى أن الأهلي كان من أفضل أندية الدوري السعودي للمحترفين ولذلك سيعول على عدد كبير من لاعبيه أصحاب الخبرة سيف الدين الحربي وفودي تراوري من أجل الفوز على بطل جدة في عقر داره.





بث مباشر مباراة الأهلي والقيصومة

