مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة بث مباشر الاهلي تابع لايف 24/08/2022 دوري يلو مباشر

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة

يلا شوت دوري يلو تابع لايف الاهلي السعودي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة يفتتح نادي الأهلي السعودي أولى مبارياته في الدرجة الأولى من الدوري السعودي بمواجهة نادي القيصومة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بعدما فقد أهلي جدة بريقه وهبط إلى الدرجة الأولى بشكل غريب في هذا الموسم في كبرى مفاجآت هذا القرن لأنه لم يكن يتوقع أحد هبوط فريق بهذا الحجم وهذه الشعبية لذلك يريد العودة سريعا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع مدربه روبرت سيبولدي الباحث عن تحقيق الفوز في هذه المواجهة عندما ينطلق هذا اللقاء في الساعة الثامنة إلا عشرة دقائق حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة التاسعة إلا عشرة دقائق حسب توقيت مكة المكرمة وسيلعب بكل القوة الضاربة من أجل الضغط المبكر لتسجيل هدف في أول دقيقة يؤكد للجماهير أنه راغب في إنهاء هذا الفخ بشكل سريع والعودة القوية رغم أنه خلال فترة الانتقالات الصيفية استغني عن عدد كبير من اللاعبين الكبار بصفوفه الذين رفضوا اللعب في الدرجة الأولى فرحل بعضهم إلى الأندية السعودية أو إلى الدوري القطري الممتاز أو الدوري الإماراتي هربا من اللعب في القسم الثاني بدعوى أن الفارق كبير بين الدرجتين.
 


مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والقيصومة
 


تشكيل الأهلي السعودية ضد القيصومة يعتمد على عدد من اللاعبين المميزين الراغبين في حسم الفوز في هذه الليلة بشكل سريع مثل يوسف العبدلي وفيصل الأنصاري بعدما استعد لهذه المواجهة من خلال معسكر في تركيا ثم لعب مباراتين وديتين أمام الرائد في السعودية وخسرها بهدفين نظيفين ثم ودية أخرى أمام جدة وفاز خلالها بهدفين نظيفين قبل انطلاق الجولة الأولى من الدرجة الأولى في الدوري السعودي.
 


مشاهدة مباراة الأهلي والقيصومة
 


أما نادي القيصومة مع المدرب ماهر الشمري فإنه لعب ودية مع الخلود وتعادل بها 1-1 لذلك يرفع شعار الفوز على أهلي جدة في الجولة الأولى من الدرجة الأولى رغم فارق التاريخ الكبير بين الناديين بالنظر إلى أن الأهلي كان من أفضل أندية الدوري السعودي للمحترفين ولذلك سيعول على عدد كبير من لاعبيه أصحاب الخبرة سيف الدين الحربي وفودي تراوري من أجل الفوز على بطل جدة في عقر داره.
 


بث مباشر مباراة الأهلي والقيصومة
 

 

الأهلي السعودي والقيصومة الاهلي السعودي القيصومة الأهلي دوري يلو الدوري السعودي الأهلي السعودي مباشر بث مباشر الاهلي السعودي مباشر الاهلي الاهلي السعودي اليوم مباشر الاهلي اليوم الاهلى بث مباشر

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر الاهلى يلا شوت 24-8-2022 الدوري المصري

بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي مباشر يلا شوت الجديد بالدوري المصري

عاجل- اجتماعات مكثفة للخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي.. واتخاذ القرارات بعد المباراة الآخيرة في الدوري

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الموعد والمؤشرات ورابط الاستعلام

بقيادة محرز.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برشلونة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي "مفاجأة نارية"