البنك الأوروبي يقرض تونس 150 مليون يورو لدعم واردات ‏الحبوب

الاقتصاد
واردات الحبوب
واردات الحبوب

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن توقيع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي اليوم الأربعاء لدعم واردات الحبوب.

ويهدف الاتفاق لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلد والشعير في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضا وعودا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات المركز الفني للنسيج الحكومي في تونس عن أن صادرات البلاد من الملابس حققت إيرادات بلغت 1.11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، أي بزيادة نسبتها 23.48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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