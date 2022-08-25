لينك مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 وموعدها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023، من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة، وبعدما تم إعلان موعد ظهورها والمقرر خلال الساعات القادمة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 من قبل طلاب الثانوية العامة 2022، في غضون ساعات، وفق ضوابط وقواعد محددة من خلال الموقع الرسمي التابع لها.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لم تتلق شكاوى بشأن أعمال التنسيق، لافتا إلى أن جميع الطلاب المسجلين بالمرحلة حصلوا على مقاعد بمختلف الجامعات والمعاهد وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن،لافتًا أنه سيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 عبر رابط مباشر.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وأوضح عطا أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 عقب إعلان النتيجة رسميا من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

ضوابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وكشف رئيس قطاع التعليم عن كافة القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بظهور وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 إلى جانب تنسيق المرحلة الثالثة ومرحلة تقليل الاغتراب ومواعيد تنسيق الشهادات الفنية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وقبل ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 يواصل طلبة الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية التقدم لمكاتب التنسيق من أجل سحب أوراق الالتحاق بالجامعات الحكومية حسب الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 بعد تسجيل الرغبات

وانطلق ماراثون التسجيل في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لعام 2022، أمام طلبة وطلاب الثانوية العامة، بعدما ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث بلغ عدد المتقدمين لتلك المرحلة 165 ألف طالب.

لينك مباشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد عبر الضغط هنــــــــــــا.

وأشار المشرف العام على مكتب التنسيق إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية الإلكتروني، حيث دعا الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى الـ7 من مساء يوم الإثنين المقبل.