أسعار البيض في مصر اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

استقرت أسعار البيض، اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، عند نفس معدلاتها، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 56.5 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 60 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 53.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا حسب المنطقة.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 61 جنيهًا ويباع بسعر 65 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الوزارة قامت بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

حيث شهدت أسعار البيض تراجعًا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.