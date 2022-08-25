البورصة تربح 10.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 692.7 مليار جنيه، مقابل 682.3 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.8 %، بما يعادل 182 نقطة ليغلق عند مستوى 10287.27 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 2.17 %، بما يعادل 46.89 نقطة، ليختتم التعاملات عند مستوى 2210.32 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان " الذي صعد بنسبة بلغت 2.24 %، بما يعادل 69.47 نقطة، لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 3171.8 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار جنيه، وذلك بالتعامل علي نحو 670.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 60.2 ألف صفقة شراء.

وبالأمس، أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل انتعاش أسعار النفط.



وتخطى سعر النفط الخام مائة دولار للبرميل بعد إشارات إلى أن منظمة "أوبك" ربما تبحث تخفيض الإنتاج ردا على ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة للنفط الخام والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.



وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة لينخفض للجلسة الثامنة في تسع جلسات مع استمرار المستثمرين في جني أرباح بعدما سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق هذا الشهر. وصعد مؤشر دبي 0.9 في المائة بعدما قفز سهم شركة إعمار العقارية 3.3 في المائة ليحقق أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من شهر.



وارتفع المؤشر القطري 0.4 في المائة لينهي سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام، مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.4 في المائة ومسيعيد للبتروكيماويات 1.7 في المائة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز.



وانخفض مؤشر الكويت 0.8 في المائة إلى 8741 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.01 في المائة إلى 1901 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 1.09 في المائة إلى 4552 نقطة.



وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية على انخفاض بنحو 0.3 في المائة إلى 10105 نقاط ليواصل خسائره للجلسة الثانية بضغط مبيعات الأجانب.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 236.3 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بنحو 9.7 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافي بيع بنحو 246 مليون جنيه.