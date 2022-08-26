بالتزامن مع انطلاقه.. ماذا تعرف عن معرض الصقور والصيد السعودي الرابع؟

سجل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي مشاركة واسعة من الملاك والصقارين الخليجيين وترقب غير مسبوق مع انطلاق أكبر مزاد عالمي لمزارع انتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بالتزامن مع فعاليات المعرض خصوصا مع تسجيل أرقاما قياسية في النسخة الأولى من المزاد الدولي الذي نظمته السعودية مؤخرا والذي تم فيه بيع أغلى صقر (قرموشة جير) في العالم بمبلغ مليون و750 ألف ريال (نحو 466.6 ألف دولار أمريكي).

وتتوج السعودية مكانتها كوجهة عالمية للسياحة التراثية في مجال الصقور وكذلك في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمنطقة. وافتتح يوم أمس أكبر حدث من نوعه في العالم بمشاركة مزارع لإنتاج، إلى جانب المشاركة الواسعة من الشركات الخليجية والسعودية والتي ستعرض منتجات مختلفة من خلال أجنحة المعرض الــ25 بما يلبي اهتمامات هواة الصقور وتربيتها والرحلات البرية وتجهيزاتها، ورغبات المهتمين باقتناء أسلحة الصيد النارية والهوائية والأسلحة الشخصية.

ارتفاع قيمة التعاملات التجارية

ونجحت السعودية في دمج خدمات التعاملات المالية لمنتجات المعرض ضمن برنامج المدفوعات الإلكترونية حيث تتم كافة عمليات الشراء لمنتجات السلاح والذخيرة واكسسواراتها فقط عبر المنصة الإلكترونية لنادي الصقور السعودي، حيث يتوقع ارتفاع قيمة التعاملات التجارية خلال المعرض بنسبة 25% مقارنة بأرقام العام الماضي.

وينظم المعرض الذي افتتح الخميس، في نسخته الرابعة على مدار 10 أيام مع توقعات ببدء موسم قويا لنخبة الصقور وأسلحة صيد تقدم لأول مره، بالإضافة إلى معروضات السيارات المعدلة والتي خصص لها جناحا خاصا لسيارات الدفع الرباعي المُعدلة والنادرة وكذلك لدراجات الدفع الرباعي لمواجهة الظروف المناخية والبيئة المختلفة التي تواجه هواة الرحلات البرية والصيد. وشهد المعرض دخول عارضين جدد للسيارات المعدلة من دول الخليج والعالم.

استقطاب مراكز ومزارع إنتاج رائدة

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المعرض يشهد في نسخته الرابعة، تنوعًا كبيرًا من خلال 25 جناحًا مختلفًا تلبي اهتمامات هواة الصقور وتربيتها والرحلات البرية وتجهيزاتها، والمهتمين بأسلحة الصيد النارية والهوائية، إلى جانب السيارات المعدلة، كما يصاحب المعرض ندوات وعروض للفنون الشعبية وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام.

وأكد أن النادي يحرص على التطوير المستمر في المعرض؛ الذي يصنف كأكبر معرض من نوعه في المملكة والعالم، ويجمع كل ما يبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، كما يعد أول منصة سعودية لاقتناء الأسلحة بجميع أنواعها، مدعومًا بموقع إلكتروني للنادي يسهل على هواة الرماية والصيد اقتناء الأسلحة والذخيرة، وكذلك إصدار رخصة اقتناء أو حمل السلاح، مشيرا إلى تميز المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هذا العام، كأكبر مزاد عالمي للصقور، من خلال استقطاب مراكز ومزارع إنتاج رائدة من أمريكا وألمانيا وإسبانيا و14 دولة أخرى، حيث سيخصص النادي ليالي مزاد لنخبة من صقور مزارع الإنتاج، في مزاد بيع تنافسي وسريع يتسم بالشفافية، وينقل عبر عدد من القنوات التلفزيونية وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ريشة صقار

وكان النادي قد أعلن عن مسابقة (ريشة صقار) للفنون التشكيلية المصاحبة للمعرض، بجوائز إجمالية تبلغ 120 ألف ريال، وفيها يرسم 18 فنانًا مباشرة أمام الجمهور، حيث يتم اختيارهم وتقييم أعمالهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وذلك في 6 مسارات (التجريدية – السريالية – الواقعية باستخدام السكين – الكولاج بخامات متعددة – النحت – التشكيل بالحرف العربي «حروفيات»)، كما يقيم مسابقة لفنون الطهي البري، ومسابقة ثالثة لأفضل مصور.

ويتضمن مقر نادي الصقور السعودي ميادين للرماية الحية، ومناطق للمأكولات، وجلسات شعبية، ومساحة لمواقف السيارات تتسع لأكثر من 15 ألف سيارة، كما يستضيف أول مهرجان دولي للطائرات الورقية لتشكل زيارة فعاليات النادي المرتقبة رحلة متكاملة لجميع أفراد العائلة.

كيفية التسجيل

يتم التسجيل في المعرض باتباع الخطوات التالية:

دخول رابط موقع معرض الصقور والصيد مباشرة

النقر فوق تسجيل من القائمة الرئيسية.

الضغط على خيار تسجيل الوسائط أو خيار تسجيل الحضور.

أضف كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

تسجيل المسمى الوظيفي أو الجهة الإعلامية.

النقر فوق أيقونة إرسال لتأكيد طلب التسجيل.