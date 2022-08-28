أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.

و بلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيه وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو.

جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ان اللحوم البلدية بمنافذ قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة تباع بسعر 135جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 125 جنيه واللحوم المستوردة 95 جنيه سعر الكيلو القطع و90 جنيه سعر كيلو اللحمة المفرومة و80 جنيها سعر كيلو الكبدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروعات الإنتاجية منها مشروع إعادة إحياء البتلو ومشروع تحسين سلالات الماشية من خلال إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ساهمت فى تحقيق نسبة 60% من اللحوم الحمراء.

التموين تخفض أسعار اللحوم بالمجمعات

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، حول تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى ‏‏72 جنيهًا للكيلو بدلًا من 79 جنيهًا للكيلو، وأكد التقرير ‏الوارد إليه أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي ‏أكثر من مرة، من 90 جنيه إلى 85 جنيه في عيد الأضحى ‏المبارك، وإلى 79 جنيه، ثم 72 جنيه لتخفيف العبء على ‏المواطنين.

وأكد التقرير الوارد إلى السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، ‏والسيارات المتنقلة، وكذلك منافذ جمعيتي، مشيرًا إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون معالي الوزير، أن تخفيض أسعار اللحوم، والتخفيضات ‏الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية تأتي تنفيذًا لتوجيهات ‏ وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار كمال، إلى وجود ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25%، ‏مؤكدًا وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي، ‏مؤكدًا على وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ ‏‏6 أشهر.‏