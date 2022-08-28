25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

ميناء غرب بورسعيد

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

الجهات المعنية بالموانئ

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.