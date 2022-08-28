الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

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بوابة الفجر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدا الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء، ان يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، مع توقع بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1،5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

القاهرة 34 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 25 
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 38 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 26
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 24
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 38 26
نخل 36 21
نويبع 39 27
طابا 39 26
كاترين 36 20
الطور 36 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 35 26
بني سويف 35 26
المنيا 37 26
أسيوط 38 26
سوهاج 40 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 27

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