بعد رقصها في حفل كفوري بالساحل.. ليلى علوي تتصدر تريند جوجل (صور)

تصدرت الفنانة ليلى علوي، تريند محرك البحث جوجل بعد ظهورها وهي ترقص في حفل المطرب اللبناني وائل كفوري بالساحل الشمالي، كما ظهرت برفقتها الفنانة إلهام شاهين.

انتقادات وائل كفوري

كما تعرض الفنان وائل كفوري لإنتقادات كبيرة من جانب الحضور للحفل في الساحل الشمالي وذلك بعد حفله هناك حيث واجه الجمهور صعوبة في وصول الصوت لهم، مما أدى إلى غضب الجمهور من مدير أعمال وائل كفوري بعدما قاموا بإخباره لأكثر من مرة أن الصوت ضعيف ولا يصل للحاضرين ولكن تجاهلهم بشكل كبير.

وذلك جعل الحضور من جمهوره يضطرون إلى مغادرة الحفل حيث كتب بعض الجمهور اتضحك علينا التذكرة بخمسة آلاف جنيه ومسمعناش حاجة.

حفل وائل كفوري

يشار إلى أن أستهل وائل كفوري بأغنية "شو رأيك"، وقد باقة متنوعة من أغانيه منها "عمري كله"، "لو حبنا غلطة"، كام قدم بعض من أغانيه القديمة ضمن برنامج الحفل، حيث أدى أغنية "قومي نترقص يا صبية" وحاولت إحدى الفتيات أن تمسك بيده خلال تأديته الأغنية قدم وائل لجمهوره أحدث أغنياته "في مكان في القلب"، كما عاد لأشهر أغنياته وأداها "مين حبيبي أنا".

آخر أعمال ليلى علوي

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي كان مشاركتها في موسم رمضان الماضي بمسلسل دنيا تانية، والذي دارت أحداثه في إطار درامي تشويقي حول شخصية "دنيا سالم" التي جسدتها ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من بدر الذي جسده الفنان فراس سعيد، ولديها منه ولدان، وتتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه بعد اكتشافها لخيانته لها مع شقيقتها التي جسدتها مي سليم.

وشاركها في العمل: مجدي كامل، وفاء صادق، أشرف زكي، مي سليم، فراس سعيد، إيمان السيد، ولاء الشريف، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، أمير شاهين، أحمد عزمي، ياسر الرفاعي، سمر جابر وعدد آخر من النجوم، إنتاج شركة المروة للإنتاج والتوزيع الفني وإيجي ميديا، تأليف حمدي التاية وعمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، إخراج أحمد عبد العال.

