مستشار بالتكنولوجيا: يجب استخدام وسائل التواصل بشكل معتدل

توك شو
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال زياد الشوبكي، مستشار في التكنولوجيا المتقدمة، إن الاستخدام الخاطئ والغير مناسب لكافة التكنولوجيا المتقدمة قد يؤدى في النهاية إلى حدوث مصائب، ولكن وفي حال جرى استخدامها بطريقة صحيحة فسيكون لها بالغ الأثر الجيد على المستخدمين.

الشوبكي: استخدام التكنولوجيا يختلف حسب الأعمار

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومنذ ظهور الهواتف المحمولة فقد وجد العلماء مشكلات للمستخدمين كتشتيت الانتباه، حيث استخدام الأشخاص للهاتف المحمول تختلف حسب اختلاف الأعمار والفئات السنيه المختلفة.

الشوبكي: مواطني الشرق الأوسط لديهم تواصل اجتماعي أكثر من الدول الأخرى

واستطرد: «أغلب الدراسات التي تجرى حول الحياة في أمريكا أو أوروبا بشكل عام فقد أثبتت عدم وجود تواصل اجتماعي حقيقي جيد بين المواطنين هناك، إلا أن مواطني الشرق الأوسط لديهم تواصل اجتماعي من خلال الأفراح أو التجمعات المختلفة والتي فيها يتجمع الناس».

وأوضح أن الناس بشكل دائم تبحث عن التعامل والتحدث عن قرب دون وجود وسائل الواقع الافتراضي المختلفة، مشيرا إلى أن تشتيت انتباه مستخدمي الهواتف الذكية تختلف من شخص لأخر، وذلك حسب أوقات الاستخدام وعدد الساعات اليومية التي يمكثها الفرد عليه.

وتابع: «استخدام الهاتف في حد ذاته علم، وفي حال كنت قارئ جيد فمن الممكن يقوم بقراءة الكتب من خلال الهاتف أو الأيباد، وهي طريقة سهلة ورخيصة للاطلاع، وبات المحمول حاليا جزءً من الحياة والكثير من ساعات الأشخاص اليومية».

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