أسعار اللحوم فى مصر اليوم الاثنينن 29 أغسطس 2022

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث تطرح وزارة الزراعة بمنافذ قطاع الإنتاج لحوم بلدية تباع بسعر 135جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 125 جنيه واللحوم المستوردة 95 جنيه سعر الكيلو القطع و90 جنيه سعر كيلو اللحمة المفرومة و80 جنيها سعر كيلو الكبدة.

أسعار اللحوم



سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

و بلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيه وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو.

وتأتي المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة، وقد ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروعات الإنتاجية منها مشروع إعادة إحياء البتلو ومشروع تحسين سلالات الماشية من خلال إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ساهمت فى تحقيق نسبة 60% من اللحوم الحمراء.

أسعار الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة مابين 27 إلى 28 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 30 إلى 32 جنيها حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيها للكيلو.

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاض كبير مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا خاصة وأنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا نحو 30% من المستلزمات.

كما طالب الدكتور ثروت الزيني الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لافتًا إلى ضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد الاستمرار فى الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.