في هذا الموعد.. بهاء سلطان يحيي حفلًا غنائيًا في الأسكندرية

روج الفنان بهاء سلطان، حفله الجديد بمدينة الأسكندرية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي عن موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بوستر الحفل، معلقا عليها: " جمهور إسكندرية الغالى أوى على قلبى ميعادنا يوم 8 /9 وحشتوني ".

بهاء سلطان عبر الإنستجرام

أحدث الأعمال الغنائية لبهاء سلطان

الجدير بالذكر بأن الفنان بهاء سلطان، يحضر لطرح ألبومه الجديد الذي يضم 8 أغاني، حيث يتعاون فيه مع الشاعر أيمن بهجت قمر، ومنة عدلي القيعي، وأكبر طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، ووليد سعد، والموزع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر طرح أول أغانيه في شهر سبتمبر المقبل.

بهاء سلطان

آخر الأعمال الفنية الهاء سلطان

وقد طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، أغنية بعنوان " سماح "، والتي تعد من ضمن ألبومه الجديد "سيجارة ".

الأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

كلمات الأغنية:

سماح، سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخذ إيه

كُثر البُكى على اللى راح

خلاص يا عينى هيفيد بأية

سماح، سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخذ إيه

كُثر البُكى على اللى راح

خلاص يا عينى هيفيد بأية

يبيعوا ما يبيعوا يعنى هيحصل لى إيه

حبيبك اللى باعك ليه تبكى في يوم عليه

يبيعوا ما يبيعوا يعنى هيحصل لى إيه

حبيبك اللى باعك ليه تبكى في يوم عليه.

البوستر الدعائي لأغنية “ سماح ”

كما طرح أيضًا أغنية بعنوان "أنا غلطان"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر قناته الرسمية عبرموقع الفيديوهات الشهير "باليوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقي طارق حسيب.

وتقول كلمات الأغنية:

وأنا غلطان عشان حبيت وبينت إهتمامي بيك

عشان كدة يعني بقيت ما أنفعشِ

ومن نظرك نزلت مابقيتش لايق ليك

وكان مفروض ما أحبكشِ

ولو حبيت ما أبينشِ

ودلوقتي خلاص همشي أنا وقلبي اللي دايب فيك

وليه طيب عشان طيب

عشان يعني اللي في قلبي على لساني

بتكسرني وتخسرني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني

مفيش أسباب

أنا اللي اختارت من الأول أعيش في عذاب

ألومك ليه وأقولك إيه

ما أنا اللي جريت ورا وهم وطلع كداب

تعبت كتير وبتألم

يا رب أفوق وأتعلم

ومن بكرة أنا وانت هنتقابل ولا الأغراب