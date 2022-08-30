أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. عودة الارتفاع الحاد للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 سعر 1090 جنيه.



أسعار الذهب فى مصر اليوم



سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 1236 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1090 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 934،25 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب 8720 جنيه.



وخلال تعاملات الأسبوع المنصرم سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعات متوالية قفز على أثرها سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار في مصر، من أدنى مستوياته الأسبوعية والتي سجل خلالها نحو 1063 جنيها إلى 1090 جنيها بقيمة 27 جنيها، فيما يُسجل الذهب وقت النشر نحو 1076 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عالميا

عكست أسعار الذهب اتجاهها يوم الاثنين ليجري تداولها مرتفعة مع فقدان اتجاه صعودي للدولار قوته الدافعة، بعد أن كان المعدن النفيس هبط في وقت سابق في الجلسة إلى أدنى مستوياته في شهر في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07 بالمئة إلى 17380.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق يوم الاثنين، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 27 يوليو تموز عند 1720.31 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.04 بالمئة إلى 1750.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وفي خطاب ألقاه في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح التضخم.

وتتوقع الأسواق الآن زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر أيلول.

كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.77 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.15 بالمئة إلى 864.74 دولار. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2138.30 دولار.

وشهد سعر الذهب تقلبات خلال الأسبوع حيث تعافت الأسعار وسط الاهتمام بالشراء عند مستويات منخفضة حول 1730 دولارًا للأونصة، لكنه تخلى عن جميع المكاسب مع إغلاق الأسبوع.

كان العامل الرئيسي، الذي مارس الضغط على سعر الذهب هو الزخم الصعودي في مؤشر الدولار الذي استمد قوته من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع والتعليقات المتشددة من قبل العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى السيطرة على التضخم.