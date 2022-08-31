أسعار العملات العربية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022

استقرت أسعار العملات العربية في ختام التعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي 5.10 جنيهًا للشراء، 5.12 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 62.25 جنيهًا للشراء، 62.52 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.22 جنيهًا للشراء، 5.24 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية:

واستقرت أسعار العملات الأجنبية بعد أن شهدت تباين حيث ارتفع سعر اليورو في ختام التعاملات أمس، ليسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.12 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.24 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 19.04 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.14 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.26 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.06جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.28 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في بنك المصرف المتحدة 19.14 جنيه للشراء و19.26جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.10جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.15 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع. وسجل في بنك مصر نحو 18.99 جنيه للشراء، ونحو 19.27 جنيه للبيع.

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، ارتفع سعر الدولار ليسجل 19.18 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر اليورو ليسجل 19.20 جنيهًا للشراء، 19.29 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.43 جنيهًا للشراء، 22.53 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.77 جنيهًا للشراء، 2.78 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.74 جنيهًا للشراء، 19.82 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.84 جنيهًا للشراء، 13.90 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 5.10 جنيهًا للشراء، 5.12 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 62.25 جنيهًا للشراء، 62.52 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.22 جنيهًا للشراء، 5.24 جنيهًا للبيع.

خفض البنك المركزي سعر الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى مستويات 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع مقابل 19.14 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

ورفعت البنوك أسعار صرف الدولار بنحو قرشان حيث سجل سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في تعاملات الأمس، كما ارتفع في بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع. .

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

ورفع كلا من البنك الاهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.