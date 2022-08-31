بالخطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن عبر أبشر

تحرص بوابة الفجر دئما على توفير للمتبعين الكرام كل ما يتعلق ببرنامج حسب المواطن، الذي أطلقته المملكة السعودية لتقديم العون للمواطنين محدودي الدخل والذين هم في حاجة للمساعدة نتيجة التأثر بالتغييرات الاقتصادية وزيادة أسعار السلع.

ويبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة تحديث بيانات حساب المواطن، التي ننشرها لكم تفصيليا في السطور التالية:

تحديث بيانات حساب المواطن عبر أبشر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الدخول بواسطة معرف الحساب.

لانتقال إلى البيانات الشخصية.

يتم تحديث كل البيانات التي طرأت عليها تغييرات مثل العنوان أو بيانات الدخل الشهري أو رَقَم الهاتف وغيرها.

وعند عدم تحديث البيانات يؤدي ذلك إلى حدوث توقف للدعم وغيرها من المشاكل الأخرى.

ثم يتم فيما بعد النقر على حفظ.

تحديث حساب المواطن برقم الهُوِيَّة

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

الدخول إلى حسابي ثم تدوين البيانات المطلوبة من رقَم الهوِية وكلمة المرور والاسم.

النقر على تحديث البيانات.

ثم تحديث البيانات المراد تحديثها.

النقر على حفظ الطلب.

الطريقة الصحيحة لتغيير رَقَم الهاتف في برنامَج حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

الضغط على دخول ثم كتابة البيانات المطلوبة في موضعها مثل رَقَم الهُوِيَّة والاسم.

ثم إدخال كلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.

الدخول على حسابي.

النقر على تغيير رَقَم الجوال.

إدخال البيانات المطلوبة ثم كتابة رَقَم الجوال الجديد.

النقر على تغيير.

برنامج حساب المواطن

ويعتبر حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال المقال السابق أوضح موقع الفجر رقم حساب المواطن المجاني، وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع.