مدبولي: زيادة نسبة التصنيع المحلي بمعارض أهلا مدارس ومساهمة 200 شركة مصرية



أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عبّر في مستهلها عن سعادته بتواجده اليوم بصحبة كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، لافتتاح معرض «أهلا مدارس» السنوي.

جاء ذلك عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لسلسلة معارض «أهلا مدارس»، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

معرض أهلا مدارس

وقال رئيس الوزراء: «أحرص كل عام على المشاركة في افتتاح معرض أهلا مدارس، وكل عام ازداد سعادة بحجم تواجد الشركات المصرية، إذ يشارك في المعرض هذا العام نحو 200 شركة مصرية، تعرض مختلف المنتجات المتعلقة بأبنائنا الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك استعدادا لاستقبال عام دراسي جديد».

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتضمنه المعرض بمختلف أقسامه من أدوات مكتبية، وملابس مدرسية، وأحذية وحقائب ومصنوعات جلدية، إلى جانب المنتجات الغذائية، لافتا فى هذا الصدد إلى زيادة نسبة المكون المحلي، وكذا التصنيع المحلي لمختلف المنتجات المعروضة من خلال هذا المعرض، مؤكدًا دعم الدولة وتشجيعها لهذا الاتجاه، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة المنتجات المعروضة هذا العام، قائلًا: «كلما اعتمدنا على أنفسنا في عمليات التصنيع، وسعينا للوصول لمستوى جودة متميزة، كلما انتجنا منتجات تضاهي المنتجات العالمية»، معبرًا عن سعادته بالعارضين الذين التقي بهم اليوم، الذين أكّدوا تصديرهم منتجاتهم إلى العديد من البلدان، مضيفًا أن ذلك يؤكد قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى العديد من المنتجات، وكذا اختراق الأسواق العالمية.

تخفيضات كبيرة



ولفت مدبولي إلى التخفيضات التي يتيحها المعرض لزائريه في مختلف أقسامه، التي تتراوح من 30 إلى 50% من قيمة الأسعار المعتادة، مؤكّدًا قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج وبأسعار أقل منها، مشيرا إلى انفتاح السوق المصرية، قائلًا: «لا نفرض أي قيود على أحد»، كاشفًا أن الاستمرار والبقاء دائما يكون للمنتجات الأعلى جودة وذات السعر المناسب للأسر المصرية.

وفي ختام كلمته، قدم رئيس الوزراء الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا المعرض السنوي المهم، وكذا العارضين والمصنعين المشاركين فيه، متمنيا لهم التوفيق دائما، وأن تحظى مشاركة المنتج المحلي بنسب أكبر خلال الأعوام المقبلة، مشيدًا كذلك بمستوى جودة المنتجات المعروضة لذوى المهم، داعيًا إلى زيادة مشاركتهم في المعارض المقبلة.