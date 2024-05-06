مدرب الزمالك يعترف: أتحمل مسؤولية الخسارة



أكد المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، تحمله مسؤولية خسارة فريقه أمام سموحة 0-1، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.



وقال غوميز في مؤتمر صحافي، إن "فريقه دخل مواجهة سموحه ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري بهدف الفوز، لكنه تلقى خسارة مخيبة على حد وصفه".



وأضاف:" سيطرنا علي مجريات المباراة وقدمنا مستوي جيد ولكن لم نحقق الفوز وهذه هي كرة القدم".

وأوضح مدرب الزمالك: "البعض يهاجمني بسبب عدم الدفع باللاعبين الأساسيين، ولكن هذا قراري وأتحمل مسؤوليته لأنني أختار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وهناك أسباب لعدم الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين أبرزها ضغط المباريات لأننا خضنا مباراة منذ 72 ساعة، وهو وقت قليل للاستشفاء، مما دفعني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل".

وقال: "اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة اليوم ظهروا بصورة جيدة وكانوا مطالبين بالفاعلية في الثلث الأخير من الملعب لترجمة السيطرة لأهداف، كما أن الهدف الذي استقبله مرمانا جاء نتيجة خطأ دفاعي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة في ترتيب الدوري المصري.