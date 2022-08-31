المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيدا خلال منتصف تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 31 أغسطس 2022، اداء متباين حيث تراجعت الاسهم القيادية تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرون العرب والأجانب.

ايجي أكس 30 يتراجع وحيدا:

وتراجع المؤشر الرئيسي " إيجي أكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10121.53 نقطة، بينما واصل المؤشر السبعيني مكاسبة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 2218.39 نقطة، وارتفع مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 3175.54 نقطة.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه خلال منتصف التعاملات:

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022، على مكاسب جماعية لمؤشراتها مدعومة بمشتريات المؤسسات العربية والأجنبية، وسط مكاسب في راسمال السوقي بنحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى 690.053 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجي أكس 30 تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10132.15 نقطة، كما صعد مؤشر ايجي أكس 30 بنسبة 0.32% إلى مستويات 2216.58 نقطة، وزاد المؤشر الاوسع نطاقا ايجي أكس 100 بنسبة 0.43% إلى مستويات 3174.36 نقطة.

وارتفع إجمالي قيم التداولات على الاسهم والسندات ليصل إلى 2.6 مليار جنيه بالتداول على 881.1 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 47 الف عملية بيع وشراء.

المصريون والعرب يشترون بالبورصة:

واتجهت صافي تعاملات المستثمرون المصرييون والعرب إلى الشراء بصافي 251.9 مليون جنيه، و14 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الاجانب للبيع بصافي 266.3 مليون جنيه.

واستحوذ المصريين على نسبة 87% من إجمالي حجم التعاملات بينما العرب والاجانب على نسبة 3.1 % و9.8% على الترتيب.

الاسهم الاكثر ارتفاعا:

وتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعات سهم اوراسكم المالية القابضة بنسبة 15% ثم سهم الاسكندري للادوية والصناع الكيماوية بنسبة 9.5% وسهم العربية للمحابس بنسبة 8.5%.

الاسهم الاكثر هبوطا:

بينما تصدر حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 قائمة الاسهم المنخفضة بنسبة 7%، تلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.99% وسهم رواد للسياحة بنسبة 4.98% وسهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 4.96%، وسهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 3.60%.