البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملا اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط خسائر بقيمة 4.8 مليار جنيه في رأسنال السوقي ليصل إلى مستويات 685.230 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة:

وتراجع المؤشر الرئيسي" إيجي أكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستويات 9998.61 نقطة، ونخفض مؤشر " إيجي أكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسط بنسبة 0.69% ليصل إلى 2201.19 نقطة، كما تراجع المؤشر الاوسع نطاقا " إيجي أكس 100" بنسبة 0.67% إلى 3153.07 نقطة.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالبورصة على الاسهم وسندات نحو 2.7 مليار جنيه بالتداول على 935 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 51 الف عملية بيع وشراء.

وارتفع نحو 37 سهم من اصل 197 سهم جري التداول عليهم بينما انخفض 90 سهم واستقر 70 سهم.

الاجانب تواصل عمليات البيع

وواصل المستثمرون الاجانب عمليات البيع بالبورصة المصرية بصافي 435.6 مليون دولار، بينما اشتري المستثمرون العرب والأجانب بصافي 111.2 مليون جنيه و324 مليون جنيه على الترتيب.

الاسهم الأكثر ارتفاعا:

وتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بلتون المالية بنسبة 14.9%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 10%، وسهم مصر للفنادق بنسبة 10.06%.

الاسهم الاكثر تراجعا:

وتصدر قائمة الاسهم الاكثر تراجعا الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 6.3% و الشرقية للدخان تراجعا 6.07%