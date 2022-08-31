موعد مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم والقنوات الناقلة 31/8/2022 بالدوري السعودي

يفتح استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الملز أبوابه لاستقبال مباراة الهلال والفيحاء اليوم على ملعب الأول في الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تنطلق في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية في البروفة الأخيرة للزعيم السعودي مع مدربه رامون دياز قبل شد الرحال إلى قطر لمواجهة نادي الزمالك على كأس سوبر لوسيل أو السوبر المصري السعودي لذلك فإنه يبحث عن الخروج من هذه الليلة بانتصار يطمئن جماهير فريقه مع دياز خاصة بعد صفقات الهلال الجديدة التي تكلفت الملايين من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.





مباراة الهلال والفيحاء اليوم





وبدأ الهلال السعودي هذا الموسم بشكل مميز بعد الفوز بهدفين نظيفين على الخليج في الجولة الأولى ورغم الاكتفاء بهدفين فقط فإن الزعيم كان له العديد من الفرص الخطيرة التي لم يستغلها كلها من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف لذلك طلب رامون دياز من لاعبيه أمام الفيحاء عدم الوقوع في هذا الفخ مرة أخرى خاصة أن دياز من المدربين المعروفين لدى المصريين حيث سبق له تدريب نادي بيراميدز في الدوري المصري.





تشكيل مباراة الهلال والفيحاء





تشكيل الهلال ضد الفيحاء سيعتمد على عدد مميز من اللاعبين خاصة في خط الهجوم مثل أوديو إيجالو القادم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي وموسى ماريجا القادم إليه من بورتو البرتغالي وهو ما أضاف مزيدا من القوة الهجومية لنادي الزعيم الراغب في الوصول إلى النقطة السادسة من الدوري السعودي 2022 – 2023.





أما نادي الفيحاء ضد الهلال السعودي فيحاول تعويض هزيمته من ضمك في الجولة الأولى بهدف نظيف مع مديره الفني فوك راسوفيتش الذي يأمل في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الهلال لذلك سيلعب بخطة دفاعية بالاعتماد على 5 لاعبين في الخط الخلفي ورباعي في وسط الملعب خلف مهاجم وحيد سيتم الاعتماد عليه في الهجمات المرتدة السريعة ومن أهم نجوم الفيحاء رامون لوبيز وميلان بافكوف لكن السؤال الأبرز وشعار هذه المواجهة هو كيفية إيقاف هجوم الهلال الكاسح في هذا الموسم الذي يمتلكه الزعيم بعد الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

