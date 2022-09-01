موعد مشاهدة مباراة الرائد والوحدة اليوم 1/9/2022 بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الرائد والوحدة اليوم التي ستكون في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين في ظل ترقب الجميع لما يمكن أن يحدث في هذه الموقعة ولذلك فإن الجميع ينتظر ما سيلعب عليه سوموديكا مدرب أصحاب الأرض من أجل تحقيق الفوز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خاصة أن هذه المواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء الجريحين أو تضميد الجراح بعد خسارة كلا الفريقين في الجولة الأولى وإن كان الفريقان يجيدان ويمتازان بالقوة الدفاعية ولكن الحسابات تختلف من لقاء لآخر سواء لدى سوموديكا أو برونو أكرابوفيتش في ظل سخونة المنافسة في الدوري السعودي بشكل مبكر وأكبر دليل على ذلك هو أن الجولة الأولى لم تشهد تعثر الكبار وبدأت ملامح القوة الحقيقية بين النصر والهلال واتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه طارق حامد وأحمد حجازي الراغبين في قيادة العميد نحو تحقيق الفوز بالبطولة خاصة أن طارق حامد رحل عن الفريق بعد أزمة عنيفة مع نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور وصلت إلى حد وصفه بالهارب قبل أن يشارك في أول لقاء رسمي مع اتحاد جدة.





موعد مباراة الرائد والوحدة





حدد الاتحاد السعودي الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية موعدا لمباراة الرائد والاتحاد فيما ستقام في الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وتنقل من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية 1.



وسقط الرائد في فخ الهزيمة 2-1 أمام أبها في الجولة الأولى بعدما حول المنافس هزيمته بهدف إلى فوز مثير لذلك لا يريد الفريق تكرار نفس السيناريو أمام الوحدة في حضور نجومه يحيى الشهري وسلطان الفرحان ومحمد فوزير الذي كان مطلوبا بكل قوة للعب في ناديي الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.



أما نادي الوحدة ضد الرائد فيخوض هذا اللقاء من أجل الفوز فقط بعدما قدم عرضا هو الأقوى في الدوري السعودي خلال منافسات الجولة الأولى عندما لعب أمام النصر وكان قريبا من التعادل لولا الخسارة بهدف في الوقت القاتل لذلك فإن مدربه برونو أكرابوفيتش يأمل في العودة بالثلاث نقاط رغم صعوبة الموقعة ومن أهم نجومه جيرسون رودريجيز ويوسف الحربي وناصر العسيري.