التموين: مهلة لأصحاب البطاقات بحذف الأفراد الزائدة حتى هذه المدة

وزير التموين: مد فترة اعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق ‏الاسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة علي بطاقتهم ‏‏لشهر آخر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الاسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسة بخصم الافراد ‏الزائدة علي بطاقة الدعم لشهر اخر اعتبارا من ١-٩ حتى ٣٠ - ٩-٢٠٢٢.

وأشار القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا القرار ياتى لإعطاء فرصة للمواطنين للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينيه، كما أن القرار يأتى للحيلولة دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن قرار المد هو للشهر الثالث على التوالى، مشيرا إلى ان هذه ‏الاجراءات تأتي للتسهيل علي المواطنين لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين.

وأشار كمال، إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ 71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.

قرار زيادة المهلة

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022،صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات من خلال 4 آلاف منفذ تابعة للوزارة متمثلة في (البداليين التموينين - جمعيتي- المجمعاتالاستهلاكية)، في ظل زيادة الدعم على بطاقات ما يقرب من 36 مليونمواطن مطابقين لمواصفات الدعم الاستثنائي.





وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على أنه سيتم إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية التيوجه بها الرئيس، وسيكون نص الرسالة على بون الخبز سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بك لمدة 6 شهور وكذلك نفسالأمر مع البطاقات المستحقة 200 أو 300 جنيه، وفي حالة أنه غير مستحق سيكون الصرف كما هو دون زيادة، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

زيادة عدد السلع التموينية

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، مقررات شهر سبتمبر 2022 بزيادة عدد السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين، بواقع 5 سلع، يحق للمواطن الحصول عليها ضمن المستحق من الدعم.

وطبقًا للقرار الصادر بهذا الشأن، والتي حصلت “الفجر”، على نسخة منه، نرصد لكم السلع الخمس الجديدة ضمن القرار الوزاري:

مسلى نباتي (سمنة)

دقيق معبأ

طحينة بيضاء

تونه

مربى



وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.

وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.