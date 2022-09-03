أسعار الأسماك اليوم السبت 3 سبتمبر بسوق العبور.. البلطي يصل إلى 40 جنيه والجمبري 275 جنيه

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اسعار الاسماك في
اسعار الاسماك في مصر اليوم

سجلت أسعار الأسماك فى مصر بسوق العبور الجملة استقرار؛ ليتراوح سعر كيلو البلطي  بين 20 جنيه، وحتي 40 جنيه لمختلف الأصناف.

 

اسعار السمك البلطي:

وتراوح سعر كيلو  البلطي 1 ما بين 28.5 جنيه للشراء و32 جنيه للبيع،  وسجل سعر بلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيه،  وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي  ما بين 30 إلى 160 جنيه.

 

وسجل سعر قشر البياض  ما يتراوح بين 70 إلى 100 جنيه،  واستقر سعر سمك الثعابين ليبدأ من 50 جنيه حتي 150 جنيه،  وبلغ سعر المكرونة  المجمدة يتراوح بين 30 إلى 40  جنيه.

 

ووصل سعر كيلو سمك موسي ما يتراوح بين 150 إلى 250 جنيه،  وسجل سعر الكابوريا ما بين 24 إلى 44 جنيه للكيلو،  وبلغ  سعر المرجان نحو 44 جنيه للكيلو،  وتراوح سعر  بربون  المجمد  ما بين 25 إلى 35 جنيه للكيلو.

 اسعار الجمبري والبوري:

وعلى صعيد أسعار الجمبري بلغ  سعر جمبري ما يتراوح بين 145 جنيه ووصل إلى 275 جنيه للكيلو، وسجل سعر السمك البوري 70 جنيه للكيلو.

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