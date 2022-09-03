بث مباشر مانشستر سيتي اليوم liVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا يلا شوت الجديد 3/9/2022 بالدوري

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر يواجه نادي مانشستر سيتي فخا جديدا عندما يلتقي مع أستون فيلا اليوم في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر بعد مواجهة ليفربول أمام نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ظهرا ولذلك فإن كل الأنظار ستكون مع موقعة بيب جوارديولا مدرب مان سيتي ضد ستيفن جيرارد نجم ليفربول الأسبق الذي يتولى تدريب الفيلانز حاليا عندما يخوض هذا اللقاء على أرضه وبين جماهيره طمعا في تحقيق الفوز على جوارديولا وتقديم هدية كبيرة لزملائه في الريدز ولذلك فإن كل العيون ستكون مع هذه القمة النارية على ملعب فيلا بارك.





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رابط يلا شوت السيتي مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا اليوم ووصل نادي مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة في ظل سلسلة الانتصارات التي حققها في بداية هذا الموسم ولم يعكر صفوها سوى التعادل المثير مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-3 لكنه في الوقت نفسه فاز على كريستال بالاس بنتيجة 4-2 ثم هزم نوتينجهام فورست بسداسية نظيفة في الجولة الماضية وفي المباراتين سجل إيرلينج هالاند هاتريك في كل لقاء وهو ما أسعد جوارديولا الذي أعلن في المؤتمر الصحفي أن هالاند سيحطم كل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا حصري أما نادي أستون فيلا فهو في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعد السقوط أمام وست هام يونايتد بهدف دون مقابل ثم الخسارة من أرسنال بنتيجة 2-1 لذلك يبحث جيرارد عن التعويض سريعا في ظل الاعتماد على أولي واتكينز وداني إنجز في خط الهجوم أملا في زيارة الحارس إيدرسون في هذه الليلة.





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رابط كروة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مباشر وعند النظر إلى تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا فإن كل الأوراق الرابحة ستتجه إلى هالاند وبرناردو سيلفا ورياض محرز في مان سيتي في مواجة دفاع الفيلانز بقيادة مينجز وماتي كاش أمام الحارس مارتينيز لكن في كل الأحوال نحن أمام موقعة مرتقبة لا سيما أن أستون فيلا لا يريد استقبال الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الناري فيما يأمل السيتي في انتزاع الصدارة من نادي أرسنال الذي يسير بخطى ثابتة مع مايكل أرتيتا.





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