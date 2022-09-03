موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي الشرفية في كأس لوسيل والقنوات الناقلة ومكافآت البطولة

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي، أخذت حيّز كبير من اهتمام المشجعين في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة جماهير الفارس الأبيض، وذلك لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي على كأس لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، هو خلال شهر سبتمبر الجاري، ويستعد بطل الدوري المصري لهذه المباراة المرتقبة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومكافأة الفوز، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي، ستكون يوم الجمعة المقبل والمرافق 9 سبتمبر 2022، في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة.

وبالرغم من أن المباراة شرفية تجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي، إلا أن البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يأخذها مأخذ الجدية، وسيقوم بإشراك القوام الأساسي لخطف اللقاء، خاصة وأن المنافس أحد أقوى الفرق على الساحة الكروية في الوقت الحالي.

استعدادات الزمالك لمواجهة الهلال السعودي

وبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، بعدما قام فيريرا بإراحة اللاعبين الأساسيين لمدة 10 أيام عقب حسم لقب الدوري بشكل رسمي من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين للحصول على أكبر مدة زمنية للراحة قبل عودتهم للتدريبات مجددا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

ستكون قناة الكأس القطرية المفتوحة هي الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، وستوفر تغطية شاملة تضم فقرات فنية تسبق المباراة بوجود نجوم الكرة العربية ولقاءات مع الجماهير.

ومن جهتها، أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة مؤخرًا عن نقلها فعاليات المباراة بوجد نجوم خبراء تحليل الكرة المصرية والسعودية وخبراء التحكيم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال السعودي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة الهلال السعودي الشرفية، بتشكيل مكون من، محمد عواد في حراسة المرمى أمامه محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح، وفي الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغني وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.

مكافآت مباراة الزمالك والهلال السعودي

من المقرر أن يحصل الفائز في مباراة الزمالك والهلال السعودي على مليون ونصف دولار، بينما سيحصل الفريق الخاسر على مليون دولار فقط.