تباين مؤشرات البورصة بمستهل أولى جلسات الأسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، تباينًا، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 9951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1895 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12307 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4028 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3106 نقطة.

تخسر 12 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي

حققت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضي وسط خسائر في رأسمال السوقي بقيمة 12 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 679.9 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة الاسبوع الماضي:

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 3.4% ليصل إلى مستويات 9936.87 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي أكس 70 متساوي الأوزان 2.03% ليصل إلى 2165.9 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا إيجي أكس 100 بنسبة 2.02% ليصل إلى مستويات 3107 نقطة.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 13.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 4.4 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 275 الف عملية، وذلك مقارنة بقيم تداولات وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.16 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 934،3 مليون ورقة منفذة على 299 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 5.55 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 50.44 % خلال الأسبوع.

الأجانب يبيعون بقيمة 2 مليار جنيه بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات المصريين نسبة 0.84 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.10 %و العرب على 8.5 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.809 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 9.110 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.