أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

تباينت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، بين استقرار وهبوط هامشي رغم ارتفاع المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية مستوى 207.13 ريال (55.09 دولار)، مقابل 207.14 ريال بختام تعاملات أمس، حسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.



فيما ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 155.35 ريال (41.32 دولار)، مقابل نفس السعر الذي سجله في ختام تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، استقر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.83 ريال (32.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 103.57 ريال (27.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية



وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولًا بالمملكة) عند مستوى 181.24 ريال (48.21 دولار)، مقابل 181.25 ريال بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6442 ريالًا (1713 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1450 ريالًا (385.66 دولار).



أسعار الذهب عالميا



ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب بعد أن سجلت أفضل أداء لها خلال شهر في الجلسة الماضية.

ويأتي ذلك بدعم من تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وحد ارتفاع الدولار، وتزايد عدم اليقين بشأن السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي من توسيع مكاسب المعدن الأصفر.



وبحلول الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم ديسمبر/كانون الأول- عند نهاية التعاملات بنسبة 0.01%، ليسجل 1722.80 دولارًا للأوقية.

كانت أسعار الذهب أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع بنحو 13 دولارًا، لكنها سجلت الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي بخسارة تقارب 1.5%.

وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.03% إلى 1712.65 دولار للأوقية.

المعادن النفيسة الأخرى



ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 0.78%، عند 18.02 دولارًا للأوقية، كما زاد سعر البلاتين الفوري بنحو 0.62%، ليسجّل 844.27 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.93%، عند 2042.76 دولارًا للأوقية.