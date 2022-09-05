سهم المصرية للاتصالات يقفز 10% بعد انباء بيع حصتها في فوادفون مصر

ارتفع سهم المصرية للاتصالات خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بالبورصة بنسبة 10% بعد أنباء عن وجود مفاوضات مع قطر لبيع جزء من حصتها بفودافون مصر.

الشركة تنفي أي عروض استحواذ على حصتها في فودافون مصر:

ونفت المصرية للاتصالات في بيان صحفي للبورصة تلقيها أي عروض للاستحواذ على في فودافون مصر إلى أنه بالإشارة عن ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن نية الصندوق السيادي القطري بالتفاوض على شراء جزء من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، فإن الشركة لم تتلق أي عروض رسمية من أي جهة في هذا الشأن.

دراسة اي عروض محتملة عند تقديمها:

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة تلقيها عروض رسمية من أي جهة سوف تقوم بالفحص وتقييم العروض بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين لدراسة موقف الشركة فيما يخص التعامل في حصتها في شركة فودافون مصر طبقا للإجراءات المتبعة وبما يحقق أقصى الاستفادة للشركة وم ثم السيادة مساهميها.

وبالرغم من نفي الشركة إلا أن سهم المصرية للاتصالات سجل ارتفاعات بنحو 10.61% ليصل إلى 16.89 جنيه بقيم تداولات 43 مليون جنيه.

تراجع نصيب ارباح المصرية للاتصالات في فودافون مصر:

وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر تمثل نسبة 44.95% من إجمالي رأسمالها.

وكانت المصرية للاتصالات اعلنت عن تراجع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 1.04 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

بلغ صافي نصيبها من الأرباح خلال الربع الثاني نحو 723 مليون جنيه مقارنة مع 611.7 مليون جنيه، فيما ارتفعت أرباحها بالشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 8.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.9 مليون جنيه.

وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 10.5 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 10.9 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2021.